L'Italia si prepara ad affrontare il Belgio allo Stadio Re Baldovino per l'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Dopo la grande vittoria contro la Francia, la squadra di Roberto Mancini avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno e approdare ai quarti di finale. In caso di vittoria, inoltre, gli Azzurri sarebbero primi in classifica. Il CT dell'Italia ha diramato l'elenco dei convocati per il match di questa sera, in programma alle 20:45: presenti anche i due romanisti Ghilardi e Pisilli. Se il primo era rimasto in panchina a San Siro contro i Blues di Zidane giovedì sera, il secondo aveva assistito al match dalla tribuna. Entrambi, almeno inizialmente, questa sera si accomoderanno in panchina. Fuori dai convocati, oltre agli infortunati Frattesi e Cambiaghi, anche Sebastiano Esposito e Ricci; tribuna per Gatti e Palma.

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.