Lo sfogo dell’ex genero di Ranieri sui social: “Ho una lista di Giuda, farò piangere”

Questa mattina è arrivata l'ufficialità della separazione tra la Roma e Claudio Ranieri e, tra i tanti personaggi intervenuti sul tema, c'è anche l'ex genero di Sir Claudio. Alessandro Roja, noto attore ed ex marito della figlia di Ranieri Claudia, sui social non le ha mandate a dire. "Ho una lista di Giuda che, quando sarà il momento, farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro", ha scritto Roja in una Story diffusa su Instagram tra i diversi video di omaggio a Ranieri. Come specificato dall'ormai ex Senior Advisor giallorosso, la decisione è stata presa unilateralmente dal club. Lo stesso Roja ha poi eliminato la Story spiegando anche la motivazione: "Ho tolto la storia solo perché non vorrei che qualche egocentrico mitomane sciantoso si senta coinvolto e qualche pennivendolo acchiappaclick ci giobbi".