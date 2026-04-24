È una stagione a dir poco sui generis quella che sta passando la Lazio. Ad un rendimento deludente in campionato fa da contraltare una finale di Coppa Italia appena conquistata. I sostenitori biancocelesti hanno spesso disertato l'Olimpico e anche nel derby, in programma nel weekend del prossimo 17/18 maggio, hanno annunciato che non faranno il loro ingresso in Curva. Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, si è espresso sul tema all'agenzia di stampa AGI: "Voi lo dovete chiedere a loro, non lo dovete chiedere a me. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare e penso che lo dissimulino i fatti e i comportamenti".
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forzaroma news as roma Curva Lazio non entrerà al derby, Lotito: “Io ho fatto tutto quello che dovevo”
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Curva Lazio non entrerà al derby, Lotito: “Io ho fatto tutto quello che dovevo”
Le parole del presidente biancoceleste: "Voi lo dovete chiedere a loro, non lo dovete chiedere a me"
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