Lo Monaco torna all’attacco di Mourinho: “È un problema per la Roma”

L'ex dirigente del Catania parla dello Special One: "Certi risultati non mi sorprendono"

Pietro Lo Monaco Mourinho se lo ricorda bene. È stato il soggetto di una delle sue celebri frasi, ai tempi dell'Inter ("Lo Monaco? Non lo conosco. Conosco Monaco di Baviera o il Principato di Monaco"), quando l'ex dirigente del Catania aveva provato ad attaccarlo. Oggi, che non dirige più l'area sportiva della società siciliana, è tornato a parlare dello Special One in toni non proprio positivi: "Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati" le sue parole a Radio Punto Nuovo. Poi Lo Monaco ha detto la sua sulla stagione in corso: "C'è un tentativo di fuga da parte del Milan, mette il pepe al Napoli, li costringerà a cercare di piazzare l'ennesima vittoria. E se le altre dovessero cedere il passo, allora si potrebbe già parlare di un primo tentativo di fuga. Il Milan ha dato ieri un segnale di forza".