Llorente e Smalling ok, Cristante a rischio. Meret e non solo: è caccia al portiere

La Roma torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso ieri da De Rossi, a due giorni dalla sfida in Olanda contro il Feyenoord. I giallorossi devono fare i conti con qualche acciaccato come Cristante, che potrebbe riposare nell'andata del playoff di Europa League. Oggi a Trigoria ha lavorato regolarmente Diego Llorente, che dovrebbe invece tornare titolare, così come Chris Smalling che punta alla convocazione. L'inglese fa parte di quel gruppo di calciatori che nell'ultimo mese non ha giocato, per gli impegni in nazionale o causa infortuni, e ora è pronto a dare il suo apporto. Da Ndicka a Celik, Aouar e Sanches oltre ad Azmoun. E ovviamente il neoarrivato Baldanzi. Una sorta di squadra nascosta, in cui presto spera di rientrare anche Tammy Abraham: l'inglese, out dalla scorsa stagione per l'infortunio al crociato, può tornare in gruppo a metà marzo, magari già prima del 15, per rimettere piede in campo a fine mese nel sabato di Pasqua. Il focus di Daniele De Rossi però deve andare inevitabilmente alla sfida di giovedì, che sarà arbitrata dal romeno Radu Petrescu, al terzo incrocio con la Roma. Il tecnico giallorosso condurrà domani mattina alle 11.15 l'ultimo allenamento prima della partenza, poi la conferenza con Svilar dal De Kuip.