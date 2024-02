La Roma pensa anche a Zetterer del Werder per la porta: costa 6 milioni

La Roma è a caccia di un portiere per la prossima stagione. Con il contratto di Rui Patricio in scadenza 2024, i giallorossi pensano già ai sostituti e in questi giorni sta circolando il nome di Meret oltre a quello di Falcone. Secondo 'calciomercato.it', un'altra opzione porta invece in Bundesliga, a Michael Zetterer. L'estremo difensore del Werder Brema ha 28 anni, in Germania viene considerato il migliore del campionato nel gioco con i piedi. Ha cominciato la stagione in panchina, poi si è imposto a suon di parate: il costo si aggira intorno ai 6 milioni di euro e su di lui si è già creata una certa concorrenza. In particolare il Fulham lo segue con grande attenzione, insieme a Galatasaray e Rennes.