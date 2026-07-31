L'esterno è stato suo malgrado il motivo della discussione tra Szoboszlai e Curtis Jones, ma poi lo stesso ex Roma si è resto protagonista di un gesto che non è piaciuto per niente al popolo Reds

Redazione
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Scintille in casa Liverpool, ancora prima di cominciare la stagione. I Reds nella notte italiana hanno affrontato e battuto il Wrexham in amichevole allo Yankee Stadium, ma è nel postpartita che è avvenuto l'episodio più discusso. Al centro Szoboszlai e Jones, con l'aggiunta di Kostas Tsimikas, ex Roma tornato dal primo luglio in giocatore del Liverpool. Nel classico giro di campo per ringraziare e applaudire i propri tifosi, proprio Szoboszlai e Curtis Jones hanno iniziato a discutere a causa della fascia di capitano. Il centrocampista inglese infatti - secondo alcune ricostruzioni riportate anche dalla 'BBC' - avrebbe in qualche modo mostrato il suo malumore per il gesto del compagno ungherese, che invece di consegnare la fascia a lui l'ha passata appunto a Tsimikas. L'esterno greco si trovava in quel momento tra i due, quindi si è tolto la fascia e l'ha gettata a terra, poi raccolta da Jones mentre la discussione è proseguita. E anche il comportamento di Tsimikas è finito sotto la lente dei social: i tifosi infatti non hanno per niente apprezzato il modo in cui l'ex Roma ha trattato il simbolo di capitano del Liverpool, buttato a terra senza grande riguardo. "Una totale mancanza di rispetto", uno dei tanti commenti nei confronti dell'esterno finoto un po' nella bufera insieme allo stesso Curtis Jones.

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