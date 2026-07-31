Scintille in casa Liverpool, ancora prima di cominciare la stagione. I Reds nella notte italiana hanno affrontato e battuto il Wrexham in amichevole allo Yankee Stadium, ma è nel postpartita che è avvenuto l'episodio più discusso. Al centro Szoboszlai e Jones, con l'aggiunta di Kostas Tsimikas, ex Roma tornato dal primo luglio in giocatore del Liverpool. Nel classico giro di campo per ringraziare e applaudire i propri tifosi, proprio Szoboszlai e Curtis Jones hanno iniziato a discutere a causa della fascia di capitano. Il centrocampista inglese infatti - secondo alcune ricostruzioni riportate anche dalla 'BBC' - avrebbe in qualche modo mostrato il suo malumore per il gesto del compagno ungherese, che invece di consegnare la fascia a lui l'ha passata appunto a Tsimikas. L'esterno greco si trovava in quel momento tra i due, quindi si è tolto la fascia e l'ha gettata a terra, poi raccolta da Jones mentre la discussione è proseguita. E anche il comportamento di Tsimikas è finito sotto la lente dei social: i tifosi infatti non hanno per niente apprezzato il modo in cui l'ex Roma ha trattato il simbolo di capitano del Liverpool, buttato a terra senza grande riguardo. "Una totale mancanza di rispetto", uno dei tanti commenti nei confronti dell'esterno finoto un po' nella bufera insieme allo stesso Curtis Jones.

Na discussão do Tsimikas com Curtis Jones, o grego simplesmente jogou a braçadeira de capitão do Liverpool no chão... Total desrespeito. pic.twitter.com/UZRog6UgrH — Anfield Brasil (@Anfieldbr) July 31, 2026