Liverpool, le maglie d’allenamento 2021-2022 hanno i colori della Roma – FOTO

Footyheadlines, portale specializzato nelle maglie ufficiali, ha pubblicato alcune anteprime del possibile kit d’allenamento del Liverpool per la stagione 2021-2022. E i colori sono sorprendentemente simili a quelli della Roma. Il colore principale è un rosso intenso, mentre i dettagli sottili sono aggiunti in un arancione. Nike è subentrata come fornitore di divise dei Reds nel 2019, quando l’accordo con Under Armour è scaduto. Al contrario, quest’anno la Roma avrà New Balance, che in passato ha prodotto le maglie del Liverpool. Proprio dopo l’addio a Nike.