Liverpool, la Roma fa i complimenti a Salah e Alisson per la conquista del Mondiale per club – FOTO

“Sempre forza Roma”. Alisson non ha dimenticato il club che l’ha lanciato nel calcio che conta e i giallorossi non hanno dimenticato lui e il compagno di squadra Salah. Ieri il portiere e l’attaccante si sono laureati campioni del mondo per club con il Liverpool. E la Roma, tramite il profilo Twitter, ha fatto i complimenti ai due. Grazie a questo trofeo i Reds sono diventati il primo club inglese a firmare il tris di trofei internazionali in una stagione (Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club).