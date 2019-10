L’Istanbul Basaksehir batte 2-1 il Goztepe, terzo successo di fila per i turchi

Si torna a giocare non solo in Serie A. Domani la Roma sarà impegnata a Marassi contro la Sampdoria, oggi è la volta dell’Istanbul Basaksehir che fa parte del girone giallorosso di Europa League. Altra vittoria per il club turco contro il Goztepe per 2-1. E’ il terzo successo consecutivo in campionato. Apre il match la rete di Gulbrandsen per il vantaggio dei rivali europei dei capitolini, pareggia per gli ospiti Aydogdu. Al 92′ è Skrtel a regalare la vittoria al Basaksehir che sale a 14 punti in classifica.