"Buon compleanno, Lino", il messaggio affettuoso del club giallorosso
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Celebre attore comico, icona dello spettacolo e grandissimo tifoso romanista. Lino Banfi compie oggi 90 anni e sui social anche la Roma ha voluto dedicargli un messaggio di auguri. Il club giallorosso ha pubblicato una sua foto mentre era in visita a Trigoria accompagnata dalla didascalia: "Buon compleanno, Lino". Proprio una settimana fa l'attore era stato ospite del centro sportivo in occasione dell'ultimo pranzo di Bruno Conti (che ha lasciato il settore giovanile giallorosso) e aveva scattato delle foto anche con Falcao e il nuovo ds D'Amico.
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