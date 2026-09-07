Philippe Mexes ai microfoni di Ligue1plus, programma sportivo di approfondimento sul campionato francese, ha parlato dell'ottimo avvio di campionato di Pablo Pagis. Il centrocampista classe 2002, passato al Paris FC dal Lorient in estate, è stato uno dei protagonisti nella vittoria della sua squadra contro il Marsiglia (3-2). Mexes in studio, ha parlato delle sue qualità facendo un paragone da lui stesso considerato "esagerato" con Francesco Totti: "Su Pagis dal punto di vista tecnico, non c’è nulla da dire". Questo l'incipit di Mexes che poi continua: "Ha una grande visione di gioco, mi ricorda un po’ Francesco Totti. È forse un po’ esagerato, ma è un bel paragone". Mexes ha poi concluso: "Quei passaggi di prima che riesce a infilare alle spalle della difesa... Conosce bene i suoi attaccanti e loro conoscono bene lui. Può essere molto promettente per questa stagione".