1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

La Champions dopo un super avvio

Dopo l'ottimo avvio di campionato con tre vittorie nelle prime tre giornate, la Roma è pronta all'esordio in Champions League contro il Fenerbahçe in trasferta. I giallorossi ascolteranno “quella musichetta” per la prima volta dalla stagione 2018/19. L'ultima volta era stata sempre fuori casa, a Porto. Sono passati “solo” sette anni, eppure sembra passata una vita intera. Quella che uscì sconfitta dal Do Dragão nel ritorno degli ottavi di finale era la Roma di Eusebio Di Francesco, con De Rossi capitano, Dzeko in attacco e una difesa formata da Kolarov, Marcano, Manolas, Juan Jesus e Karsdorp (Olsen in porta). Oggi in Champions torna una Roma forte, consapevole e con il vento che soffia forte alle proprie spalle.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6