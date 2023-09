Ligabue: “Totti ha la mia ammirazione. Il cucchiaio all’Inter il suo gol più bello”

Francesco Totti ha fatto la storia della Roma. Su di lui si sono scritte pagine e pagine di giornali, messi in onda film e serie tv che raccontano la sua incredibile fedeltà ai colori giallorossi. Anche Luciano Ligabue, nel suo nuovo singolo, "Una canzone senza tempo", ha dedicato un omaggio allo storico numero 10, inserendolo nell'incipit del brano. Intervistato alla Repubblica, il cantante ha spiegato la sua scelta: "Il brano inizia nominando Totti, incipit importante per capire subito dove ci troviamo, che però mi ha anche garantito un po’ di strali da parte dei laziali. Ho utilizzato un simbolo: per un romantico del calcio quale sono, un giocatore che decide di giocare fino alla fine della carriera nella città in cui è nato, e per questo rifiuta soldi e trofei, ha tutta la mia ammirazione. Detto questo rimango interista”. Lo stesso Ligabue, di dichiarata fede interista, ha scherzato anche sul gol più bello del capitano in carriera: "Purtroppo, uno dei suoi più belli, Totti l’ha fatto contro di noi dell’Inter, il pallonetto su Julio Cesar a San Siro nel 2005. E so che è anche uno dei suoi favoriti".