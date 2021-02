Liga NOS, il Braga rimonta il Porto nel finale: è 2-2 nel recupero

Serata importante per il Braga, prossima avversaria della Roma nei sedicesimi di Europa League, in campionato. La squadra di Carvalhal va sotto per 2-0 nello scontro diretto con il Porto di Conceicao con le reti di Sergio Oliveira e Taremi, poi la partita cambia con l’espulsione di Jesus Corona al 60′. I Dragoes vanno in difficoltà e i padroni di casa centrano una rimonta insperata nel finale di partita. All’87’ la riapre Fransergio, poi al quarto minuto di recupero è Nico Gaitan a firmare il gol del 2-2 definitivo. Un punto importantissimo per il Braga, che resta al terzo posto (37 punti) e a -3 dal Porto secondo. Lo Sporting invece è sempre in vetta a 45 e può approfittarne, da momento che ha una partita in meno.