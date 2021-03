L’ex Zanetti: “La Roma fatica con le big perché non ha una rosa competitiva come loro”

La Roma centra una vittoria fondamentale in casa della Fiorentina e reagisce dopo due partite senza vittoria che rischiavano di inaugurare una mini-crisi. “Vedo alti e bassi, con le grandi fa fatica perché non ha una rosa competitiva come altre squadre. Fonseca è bravo, pesa comunque la situazione Dzeko. Quando si incrina qualcosa con l’allenatore… Con la società la rimetti a posto, con l’allenatore la questione è diversa”, le parole di Cristiano Zanetti. L’ex centrocampista della Roma ha parlato a ‘Tuttomercatoweb.com’: “Per la Champions oltre all’Inter vedo Atalanta, Juve e Milan anche se i rossoneri dipendono da Ibra. Il Napoli mi pare leggermente fuori ma può rientrare in corsa, Lazio e Roma sono altalenanti”.