Legrottaglie: “Roma sottovalutata, sarà una delle sorprese del campionato”

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e si è detto colpito dall’inizio di stagione della Roma, definendola una delle possibili sorprese del campionato. Queste le sue parole: “La Roma ha fatto vedere una grandissima qualità in fase offensiva, sarà una delle sorprese del campionato. La stiamo sottovalutando, se la Roma acquisisce una fase difensiva più equilibrata, la fase offensiva è tra le migliori in Italia“.

Legrottaglie ha sottolineato la pericolosità delle bocche da fuoco dell’attacco romanista e i numeri gli danno ragione. Nell’ultima partita col Benevento, quattro gol sono stati siglati dal reparto offensivo e il quinto – il rigore trasformato da Veretout – è stato propiziato dal fallo subito da Pedro, atterrato in area da Montipò. L’unico attaccante rimasto a secco è stato Mkhitaryan, impreciso sotto porta in questo inizio di stagione, che però ha contribuito alla goleada giallorossa con ben due assist. In attesa di una fase difensiva da perfezionare – il rientro di Chris Smalling svolgerà un ruolo fondamentale – Paulo Fonseca si gode il suo reparto offensivo.