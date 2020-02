Leekens: “Il Gent è in fiducia e sta bene. Per la Roma sarà difficile”

La sfida col Gent è alle porte e la Roma di Fonseca non può perdere anche questo treno stagionale. Ai microfoni di Teleradiostereo è intervenuto Georges Leekens, ex allenatore del Gent e ex CT del Belgio, rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Cosa può dirci del Gent? Dove sono più pericolosi?

“E’ una buona squadra, sicuramente in mezzo hanno qualità, palleggiano bene. David sicuramente è un ottimo giocatore, è intelligente, il Gent è una squadra che ti pressa, ti mette in difficoltà. Ho visto la Roma contro l’Atalanta, sicuramente i giallorossi dovranno giocare una partita migliore con maggior equilibrio, provando a sfruttare il fattore campo”.

Il Gent è una squadra più tecnica o più fisica?

“La Roma, rispetto a quella che ha battuto il Gent anni fa, è molto diversa, com’è molto diverso il Gent, che è più forte rispetto ad allora. I belgi hanno una straordinaria capacità di abbinare la fisicità ad una buona tecnica. Ad esempio, un giocatore da tenere sotto osservazione è il capitano Odjidja-Ofoe. In questo momento la formazione di Thorup scende in campo senza pressioni, sono in fiducia, stanno bene fisicamente. La Roma negli anni ha perso equilibrio, non c’è stato nemmeno a Bergamo, sarà molto difficile superare il turno per loro se non miglioreranno le prestazioni nel doppio confronto”.

Quali sono gli indisponibili del Gent? E che atmosfera ci sarà in Belgio al ritorno?

“Depoitre ha lavorato a parte, dovrebbe essere aggregato, ma credo non giochi dal primo minuto domani. Per quanto riguarda il ritorno, lo stadio è molto piccolo, ma la tifoseria del Gent è passionale, i tifosi biancoblu sono degli autentici fanatici del proprio team. La Roma, sicuramente, troverà un’atmosfera calda alla Ghelamco Arena. Il meteo? La situazione è in miglioramento, non penso ci saranno problemi, la partita dovrebbe giocarsi regolarmente a Gent”.