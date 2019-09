E’ fine settembre e c’è spazio ancora per un bagno, ma di folla . Alle 15 la Roma affronta nella prima delle due trasferte tra Serie A ed Europa League. Obiettivo tornare a vincere dopo la sconfitta di mercoledì con l’Atalanta, ma il clima allo stadio Ettore Giardiniero via del Mare sarà rovente. Come fa sapere il club salentino, tra 24 ore l’impianto sarà sold out e l’apertura dei cancelli, per evitare ingorghi nell’afflusso dei tifosi, è stata programmata per le 12.30.