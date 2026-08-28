Un solo cambio, nemmeno tanto scontato vista la prestazione di Lulli. Lunedì contro il Lecce, infatti, Gasperini recupera pienamente Nahuel Molina che ha smaltito del tutto il fastidio che lo aveva costretto in panchina contro la Fiorentina. L’argentino anche nella ieri si è allenato regolarmente con i compagni ed è pronto per l'esordio dal primo minuto in Salento. Dovrebbe restare ancora a riposo invece Devyne Rensch reduce da un forte risentimento muscolare. La sua presenza nella lista dei convocati per la trasferta pugliese è molto complicata. Ancora ai box pure Pellegrini che punta di tornare in gruppo a settembre.