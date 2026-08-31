Sarà l'ex Hellas Verona a sostituire nel terzetto difensivo il centrale ivoriano, che ha riportato un problema all'adduttore destro
Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"
Problemi in casa Roma prima del fischio d'inizio del match contro il Lecce. Nel corso del riscaldamento al Via del Mare, infatti, Evan Ndicka si è infortunato ed è rientrato negli spogliatoi. Il difensore ivoriano ha riportato un problema all'adduttore destro e Gasperini ha deciso di non rischiarlo. Sul rettangolo verde da qualche minuto aveva cominciato a scaldarsi Daniele Ghilardi e sarà proprio l'ex Hellas Verona a completare il terzetto di difesa schierandosi sul centrodestra, con Mancini (dirottato nel ruolo di centrale) ed Hermoso.
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