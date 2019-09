Lecce-Roma, il web salentino: “Contro i giallorossi la svolta. Non firmo per il pareggio”

“Non mi accontento di un punto e non firmerei per il pareggio. La vittoria è I tre punti contro la Roma sono alla nostra portata”. Profumo di grande impresa e poca scaramanzia, una salvezza da conquistare e la voglia di vivere una domenica da protagonisti: per i tifosi del Lecce la strada verso il Paradiso passa per il Via del mare. E il Paradiso, in questo caso, si chiama salvezza: “Oggi pomeriggio ci sarà la svolta. Questa sarà la partita fondamentale per costruire la permanenza in Serie A”.

Il destino si colora di giallo e di rosso, mettendo di fronte Dzeko e compagni in una gara che può segnare il futuro: “La Roma non è il Napoli e nemmeno l’Inter. Si può considerare una squadra di seconda fascia in questo campionato, con la giusta attenzione possiamo vincere”.

Il sapore dell’impresa stuzzica il web leccese, che gioca di anticipo un match che si preannuncia caldissimo: “Davanti sono temibili, ma è dietro che hanno diversi problemi. Dobbiamo costruire il nostro successo facendo una gara intensa come ha fatto l’Atalanta”.

La sensazione è quella di un ridimensionamento nel valore dei romanisti e la conferma arriva dai buoni propositi che filtrano tra i social e i forum del Lecce: “Abbiamo preso 4 gol da Napoli e Inter, ma la Roma non è al loro livello. Sono sicuramente più forti di noi, ma comunque qualche errore lo concedono sempre. Se ne approfittiamo, i tre punti arriveranno facilmente”.