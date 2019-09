A Via del Mare, la Roma di Fonseca è scesa in campo in questi minuti per affrontare l’ostico Lecce di Liverani. In occasione del match, Alessandro Florenzi, sceso in campo dal primo minuto, festeggia la sua cinquantesima presenza con la fascia da capitano al braccio. Un grande traguardo per l’ex Crotono che, dopo l’addio di De Rossi destinazione Boca, ne è diventato il padrone dimostrado grande attaccamento alla maglia.