Lunedì alla 20.45 la seconda sfida di campionato per i giallorossi

Redazione
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Gasp spiega le difficoltà sul mercato: "Inizialmente avevamo una visione diversa"

Dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina all'esordio, lunedì alle 20.45 la Roma sarà di scena a Lecce per la seconda giornata del campionato. Alla vigilia Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa: appuntamento a domenica alle 13.30. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico che dovrà ancora una volta rinunciare a Rensch ma recupererà Molina che è in ballottaggio con Lulli. Sulla trequarti Mora è in vantaggio su Soulé per giocare alle spalle di Malen e Dybala.

AS Roma Press Conference

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