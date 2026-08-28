Lunedì alla 20.45 la seconda sfida di campionato per i giallorossi
Gasp spiega le difficoltà sul mercato: "Inizialmente avevamo una visione diversa"
Dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina all'esordio, lunedì alle 20.45 la Roma sarà di scena a Lecce per la seconda giornata del campionato. Alla vigilia Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa: appuntamento a domenica alle 13.30. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico che dovrà ancora una volta rinunciare a Rensch ma recupererà Molina che è in ballottaggio con Lulli. Sulla trequarti Mora è in vantaggio su Soulé per giocare alle spalle di Malen e Dybala.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma, accelerata per Balerdi: presentata la prima offerta
Calciomercato AS Roma
Fonseca apre alla cessione di Fofana: "Può andar via, dobbiamo vendere qualcuno"
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma, è fatta per la cessione di Ziolkowski al Monza: tutte le cifre
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Gittens più di Fofana che ora piace all'Hull City. Sfuma Morato
News AS Roma
Arena: "Col Torino una notte speciale, peccato per la sconfitta. Sogno la Nazionale"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti