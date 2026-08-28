Esterno irlandese del Watford. Secondo i media inglesi, sul giocatore si sarebbe mosso anche il Bologna

Redazione
WhatsApp Image 2026-08-27 at 21.01.44

Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions

La Roma continua a spingere per Gittens e Fofana, ma all'orizzonte ora ci sono altre piste. Nelle ultime ore i giallorossi avrebbero chiesto informazioni per Rocco Vata, esterno irlandese del Watford. Secondo quanto riferito da Ben Jacobs di GiveMeSport , sul giocatore si sarebbe mosso anche il Bologna. Al momento si tratterebbe solamente di un sondaggio esplorativo, con la Roma che continua a monitorare diversi profili in vista degli ultimi giorni di mercato. Le priorità per il ruolo restano comunque Gittens e Fofana.

Watford v West Bromwich Albion - Sky Bet Championship

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti