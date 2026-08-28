Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Tra Gittens e Fofana, piace più il primo soprattutto al tecnico. Finchè ci sarà tempo per farlo, la Roma proverà a costruire l’operazione con il Chelsea. Il club inglese non ha ancora dato aperture, ma la Roma continuerà a spingere. Se poi si capirà che non ci saranno margini, allora si andrà su Fofana. L’accordo lì lo avevi trovato. Ma Gittens ha il favore finanziario e tecnico, e per questo resta il favorito. I due club hanno buoni rapporti"

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,3): “Io so che il procuratore di Kessiè ha cercato la Roma per trovare una sponda che spingesse la Juve ad accelerare. Secondo me sto duello sul mercato serve solo a far fare bella figura alla Juventus sui giornali. Vedremo che farà la Roma sull’esterno di centrocampo, anche lì non la vedo semplice"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il percorso della Roma in Champions è duro. Mi sembrano mediamente squadre di buon livello. Devi essere pronto a giocartela con tutte. Non sono convinto che Kessié possa ancora dare tanto nel nostro campionato”

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Quello della Roma in Champions è un cammino affascinante. Affrontare il Real Madrid è sempre bello, perchè è la squadra più vincente del mondo. C’è il desiderio di vedere grandi partite in Champions, perchè nel nostro campionato di grandi partite non ce ne sono”