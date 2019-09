Lecce-Roma, Diawara festeggia: “Avanti così” – FOTO

Nella vittoria della Roma contro il Lecce è arrivata la seconda presenza in campionato in maglia giallorossa di Amadou Diawara, la prima da titolare dopo l’esordio al derby negli ultimi istanti della partita. Dal primo minuto era già sceso in campo in Europa League, nel successo giallorosso contro l’Istanbul Başakşehir. Questa mattina, il guineano, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con i compagni intenti a festeggiare il gol del definitivo vantaggio di Dzeko, accompagnata dalla frase “Avanti così”, che celebra la conquista dei tre punti, fondamentali per mantenersi vicini ai primi quattro posti della classifica.