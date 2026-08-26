Dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina , la Roma si prepara alla prima trasferta . I giallorossi saranno di scena lunedì 31 agosto alle 18:30 allo stadio Via del Mare contro il Lecce. A dirigere l’incontro sarà Daniele Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Cecconi. Il quarto uomo sarà Di Bello, mentre in sala VAR ci saranno Di Paolo e Paganessi, rispettivamente come VAR e AVAR. Sono 14 i precedenti della Roma con Chiffi, con un bilancio di 9 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione: il successo per 3-2 sul campo del Parma, risultato fondamentale nella corsa alla qualificazione in Champions League. Nel 2023, tuttavia, arrivò la pesante bocciatura di Mourinho a seguito del pareggio con Monza tra mille polemiche. "Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L’arbitro non ha avuto un’influenza nel risultato, ma è dura giocare con lui. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico", sentenziò lo Special One che rimediò una squalifica.