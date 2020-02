Lecce, il ds Meluso: “Con la Roma sarà difficile, ma abbiamo già fatto punti con avversari più forti”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il dirigente salentino ha parlato anche dell’imminente gara contro la Roma, dimostrando di essere piuttosto fiducioso di tornare dalla capitale con un risultato positivo. Dopo la partita di giovedì con il Gent, infatti, i giallorossi ospiteranno domenica 23 alle 18 la squadra di Liverani.

“Le prossime quattro partite di campionato saranno complicatissime. Si tratta di incontri dall’elevato coefficiente di difficoltà, ma abbiamo già dimostrato, sin qui, di potere muovere la classifica anche contro complessi di caratura totalmente differente dalla nostra. Come sempre, dovremo provare a trarre il massimo da ogni sfida. Per salvarci servono punti. Nessuna delle squadre in lotta per la permanenza mollerà fino a quando avrà una speranza”.