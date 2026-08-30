La Roma si prepara alla trasferta di Lecce, molto insidiosa come sottolineato da Gasperini, tra il calore dei tifosi pugliesi e lo stadio pieno, le distrazioni del mercato e il buon inizio della squadra di Di Francesco che ha vinto in casa del Venezia all'esordio. Il tecnico abruzzese ha parlato del match in conferenza stampa:

Squadra che vince non si cambia? "E' un po' antica come espressione, giochiamo in base anche all'avversario, ci sono state cose fatte bene e altre da migliorare. A Venezia siamo stati bravi a soffrire. Farò delle valutazioni, partire con una vittoria sicuramente dà entusiasmo, anche dal punto di vista degli abbonati, abbiamo superato il record".

Fatah e Ilic? "Ilic può giocare ovunque in mezzo al campo, alza la qualità del nostro centrocampo. Per questa partita convocherò anche Berisha, che penso dalla prossima settimana lavorerà appieno con la squadra. Abbiamo alzato la qualità in mezzo al campo ma non dobbiamo perdere la capacità di difendere insieme. Ilic non si allenava con la squadra da un mese, ma l'ho visto sveglio, credo abbia qualche minuto per darci una mano. Fatah viene da un lungo stop, era fermo da aprile, ha però dei colpi, domani valuterò in base a come si metterà la partita. Noi allenatori sul mercato a volte non contiamo quanto vorremmo, in questo caso Ilic è stata una mia richiesta, volevo un giocatore in più in mezzo al campo. Avere più soluzioni ci porta ad avere più titolari. Ilic deve ritrovare continuità e quella forza che ha dimostrato sin da giovane. Mi auguro possa essere il posto giusto per il rilancio".

Sulla Roma. "In campionato ha dimostrato di essere subito in palla, Malen ha fatto tripletta e Dybala è in una condizione straordinaria. Conosco benissimo l'allenatore, che dà una fortissima identità alle sue squadre. Dobbiamo essere bravi a contenere le loro qualità e provare a far male nelle occasioni che ci capiteranno. Se guardiamo i valori, la Roma è una squadra importante, ma troverà un Lecce che ha voglia di far bene davanti al suo meraviglioso pubblico".

Su Tiago Gabriel. "Prima della partita ho fatto due colloqui individuali, uno con lui e uno con Gorter... Oggi tutti vogliono fare colloqui con me visto che hanno segnato. Tiago è un nostro giocatore, ho parlato con lui perché ci sono voci ma non situazioni concrete. Gioca in un ruolo delicato in cui ci vuole concentrazione. Non anticipo nulla, ma domani lui o altri hanno la possibilità di giocare".

Sul tema della fase offensiva. "Siamo cresciuti, ho visto capacità dei ragazzi di creare difficoltà agli avversari. A volte il fatto di attaccare con più uomini ti lascia situazioni di pericolo maggiore, ma è un rischio da correre, anche contro le grandi squadre, per dimostrare di poter ribattere colpo su colpo".

Falcone e Gallo. "Con Gallo ci parlo continuamente, anche perché per questa partita è in dubbio, ha avuto problemi in settimana. Con Falcone ho parlato continuamente, sono ragazzi che ci tengono a far bene con questa maglia. Al di là degli anni che si sta in una squadra, il senso di appartenenza deve esserci. Dobbiamo essere bravi a essere aggressivi, ma anche a saper soffrire. Ci saranno partite dentro la partita".