Lecce, Deiola: “Troppi errori contro la Roma. Abbiamo sbagliato approccio”

Alessandro Deiola, centrocampista del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno contro l’Atalanta di domenica prossima. Il giallorosso è anche ritornato sui passi falsi commessi dalla squadra di Liverani nella partita dell’Olimpico contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: “Domenica scorsa a Roma probabilmente abbiamo sbagliato l’approccio e commesso qualche errore di troppo. Proprio da questi errori dobbiamo ripartire. Nel prossimo turno saremo impegnati con l’Atalanta, che è tra le squadre più in forma del campionato. Loro hanno tanta qualità e mettono in campo aggressività. Da parte nostra ci vorrà una partita perfetta”.