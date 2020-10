Leao: “Deluso per il pareggio, abbiamo fatto fatto di tutto per vincere”

Tra i migliori del Milan nel 3-3 con la Roma c’è Rafael Leao. Il portoghese ha parlato al termine del match.

LEAO A SKY

Resta l’amaro in bocca

Peccato per non aver vinto, ma abbiamo creato occasioni per segnare. Continuiamo a lavorare sul nostro cammino.

Fate sul serio per il primo posto

Lottiamo tutte le partite per vincere e restare al primo posto. Sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo lottato insieme ma così è il calcio.

Potete lottare per lo scudetto?

Sì, anche l’allenatore e lo staff, abbiamo una testa concentrata per vincere e stare primi

Ibra ha la voglia di un ragazzino

E’ un esempio per tutti noi giovani. Sono felice per quello che fa lui e per la squadra.

E’ il tuo miglior momento in Italia?

Cerco sempre di aiutare la squadra con degli assist, oggi sono deluso perché non abbiamo vinto.