Un appuntamento imperdibile per i tifosi giallorossi e tutti gli appassionati di calcio. Stasera (lunedì 13 luglio) alle 22:50 su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, andrà in onda il punto stampa con Paulo Roberto Falcao. Dieci giornalisti e venti domande per la leggenda brasiliana che sta commentando il Mondiale insieme a Marco Tardelli nella trasmissione "Notti Mondiali". Nel corso dell'intervista Falcao ha risposto a domande sui Mondiali, sulla crisi calcistica dell'Italia, ma anche sulla sua Roma e quella di oggi. Oltre ad aneddoti personali, curiosità sulla sua carriera e molto altro.