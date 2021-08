Le probabili formazioni di Trabzonspor-Roma: Mourinho sceglie ancora Shomurodov

Torna Pellegrini, che ha recuperato dalla botta al quadricipite. Ballottaggio Calafiori-Vina

Due giorni all'esordio stagionale. Giovedì alle 19.30 la Roma scenderà in campo in Turchia per sfidare il Trabzonspor. L'andata dei sorteggi di Uefa Europa Conference League sarà una tappa importante per la squadra di Mourinho, che vuole partire con il piede giusto e non perdere già ad agosto il primo obiettivo. Lo Special One studia la formazione migliore, che non dovrebbe allontanarsi da quella schierata con il Raja Casablanca. Il cambio più importante dovrebbe essere Pellegrini, non al meglio sabato scorso per una contusione, ma recuperato in vista della sfida con i turchi. A lasciargli il posto dovrebbe essere El Shaarawy, con Mkhitaryan che tornerebbe a fare l'esterno a sinistra. In avanti fiducia ancora a Shomurodov, che ha segnato due reti nelle prime due uscite con i giallorossi. In porta ci sarà Rui Patricio, mentre l'unico ballottaggio in difesa è quello tra Vina e Calafiori. Confermati invece Karsdorp, Smalling e Mancini. La coppia in mezzo sarà quella titolare (in attesa di un altro colpo dal mercato), composta da Veretout e Cristante. Il Trabzonspor ha vinto 5-1 in casa del Malatyaspor ieri in Super Lig turca. In campo giovedì ci saranno sia Bruno Peres che Gervinho, che comporrà il tridente con Nwakaeme e Djaniny. L'ex Parma Cornelius dovrebbe partire dalla panchina.