Lazio, Tare: “Queste partite non si giocano, si vincono”

Le parole del ds biancoceleste: "Stasera a fare la differenza sarà la fame"

Redazione

Il derby è sempre una partita a sé, lo sanno i tifosi ma anche calciatori e dirigenti. La Lazio lotta fino all'ultimo per cercare di staccare un pass per la prossima Champions League, mentre la Roma vuole centrare il settimo posto per rientrare comunque in una competizione europea. Stasera si promettono battaglia. Nel pre partita ha parlato Igli Tare, ds biancoceleste.

TARE A DAZN

Come vede il derby? Ieri Fonseca ha detto di averlo preparato diversamente... E' difficile preparare un derby in un giorno in maniera diversa. Magari ci aspetteranno di più. Anche noi abbiamo preso delle misure. Stasera a fare la differenza sarà la fame, queste partite non si giocano, ma si vincono.

Quanto potrebbe cambiare gli orizzonti della Lazio la qualificazione in Champions? Per noi sarebbe fondamentale per una questione di crescita, far parte dell'Europa vuol dire anche tanto.

Il futuro di Inzaghi può essere legato al futuro di qualche giocatore? Non penso. A fine stagione dobbiamo sederci con il presidente. Sa cosa ci siamo detti e a che punto siamo. Dobbiamo vedere il futuro insieme, poi le cose saranno chiare.

Sembra ottimista... Non è una novità questa.