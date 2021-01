Lazio-Roma, dubbi sul gol di Luis Alberto: Caicedo in fuorigioco ostruisce la visuale di Pau Lopez

Inizio shock per la Roma nel derby della Capitale. Dopo neanche mezz’ora di gioco i giallorossi si trovano in svantaggio per 2 a 0 a causa dei gol di Immobile e Luis Alberto. Sulla regolarità del raddoppio dello spagnolo, tuttavia, permangono parecchi dubbi. Al momento della conclusione del numero 10 biancoceleste, infatti, la visuale di Pau Lopez appare ostruita dalla presenza di Caicedo, che in netta posizione irregolare sembra stanziare proprio davanti al portiere ospite, impedendogli di veder partire la conclusione.

L’episodio è stato valutato in campo, senza bisogno di review al monitor, da parte del direttore di gara Orsato. Il fischietto di Schio, a seguito di silent check con il VAR, ha optato per convalidare il gol di Luis Alberto, mettendo di fatto ulteriormente in salita una gara già molto difficile per la Roma.