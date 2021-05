Lazio, out Caicedo e Correa contro la Roma: alle prese con fastidi muscolari

Entrambi erano stati convocati dall'allenatore biancoceleste ma daranno forfait

Brutte notizie per Inzaghi in vista del derby. La Lazio dovrà fare a meno di Caicedo e Correa per la sfida delle 20:45 contro la Roma. Come afferma Radio Radio, Caicedo in mattinata avrebbe accusato una fascite plantare, mentre Correa sarebbe alle prese con un fastidio muscolare, precisamente un riacutizzarsi di una contusione al polpaccio rimediato lunedì. Alle 18:00 ci sarà una riunione tecnica in vista della sfida ma per i due non ci dovrebbe essere niente da fare. Entrambi erano stati convocati dall'allenatore biancoceleste ma daranno forfait. La Lazio schiererà quindi in campo Immobile e Pereira.