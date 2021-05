Lazio, Milinkovic in dubbio per il derby: oggi l’intervento al naso

Il centrocampista biancoceleste nella partita contro la Fiorentina di ieri sera si è fatto male al setto nasale

Milinkovic-Savic è in dubbio per Roma-Lazio. Il centrocampista biancoceleste nella partita contro la Fiorentina di ieri sera si è fatto male al setto nasale e oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico. Molto probabilmente salterà la sfida di mercoledì prossimo col Parma, ma cercherà di fare tutto il possibile per poter essere disponibile contro i giallorossi nella stracittadina di sabato 15 maggio.