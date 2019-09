Lazio, Lotito: “Nel derby meritavamo di più”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna sul derby pareggiato per 1-1 e l’occasione è un’intervista rilasciata a margine della presentazione della squadra femminile biancoceleste. Queste le sue parole: “Spero che la squadra riesca a esprimere le potenzialità che ha. Possiamo giocarcela con tutte ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Nel derby meritavamo di più ma nel calcio le cose non vanno sempre come devono andare. Le vittorie dipendono dal lavoro di tutti, anche dei tifosi”.