Lazio, Inzaghi: “Per il derby rientreranno dei calciatori, ho buone sensazioni”

Le parole dell'allenatore biancoceleste: "“Vogliamo giocarlo nel migliore dei modi"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, la Roma dovrà continuare a combattere per difendere il 7° posto dal Sassuolo, oggi caduto con la Juventus. La prossima sfida sarà importantissima non solo per l'Europa, ma perché ci sarà il derby. La Lazio arriva sicuramente con più motivazioni, visto che la corsa alla Champions è ancora aperta: i biancocelesti oggi hanno vinto all'ultimo secondo contro il Parma per 1-0. Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport nel post partita della stracittadina: “Vogliamo giocare il derby nel migliore dei modi, rientreranno dei calciatori e abbiamo buone sensazioni”.