Lazio, cambio nella lista in vista del derby: rientra Luiz Felipe, fuori Hoedt

Avvicendamento tra i due difensori nell'elenco relativo ai calciatori utilizzabili in campionato

La Lazio cambia in vista del derby. La società biancoceleste ha infatti comunicato il ritorno di Luiz Felipe nella lista dei 25 calciatori utilizzabili in Serie A. Il brasiliano, assente da gennaio per un infortunio alla caviglia, è stato inserito nell'elenco al posto del compagno di reparto Wesley Hoedt. Il tecnico Simone Inzaghi potrà utilizzarlo già dalla gara di domani contro la Fiorentina e non è esclusa la presenza del difensore in occasione del derby contro la Roma, in programma sabato 15 maggio alle ore 20.45.