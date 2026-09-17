"Lautaro non sta benissimo, è il motivo per cui non ha giocato lunedì". Così Trevisani ai microfoni di Radio Manà Manà. Un piccolo allarme sulle condizioni dell'argentino in vista del big match contro la Roma. Il Toro non ha messo piede in campo contro l'Udinese. Scelta conservativa di Chivu, dice qualcuno. Ma per Trevisani la spiegazione è un'altra, ben precisa. "Non è al meglio della condizione", ha detto l'opinionista di Sportmediaset. Nessun dubbio, però, sulla sua presenza in campo sabato. "Voglio vedere Lautaro che col mal di schiena non si fa un Voltaren e gioca una partita del genere", ha aggiunto. "È talmente determinante che in campo proveranno a mettercelo".