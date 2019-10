Primo tempo di grandi polemiche tra Udinese e Roma, concluso con il vantaaggio giallorosso ma l’espulsione di Fazio per un intervento su Okaka al limite dell’area. Al 45′ le parole di Kevin Lasagna, attaccante bianconero.

LASAGNA A DAZN

Come hai visto quel contatto?

Secondo me era davanti e ha spinto sulla schiena, è fallo. Ora dobbiamo essere bravi in costruzione, facendola girare troveremo gli spazi.