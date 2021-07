L’arrivo di Shomurodov a Roma è blindato: domani la partenza per il Portogallo

Dopo le visite tornerà a Trigoria per la firma sul contratto. Domani la partenza per il Portogallo.

Arrivo a Roma blindato per Eldor Shomurodov sbarcato all’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 8. Nessuno ha potuto avvicinarlo, nemmeno qualche tifoso che lo ha incrociato all’interno dello scalo romano: sarà il club di Friedkin a mostrarlo al grande pubblico solo quando l’acquisto diventerà ufficiale. Per la prima volta in questo mercato (non era successo con Rui Patricio e Vina) la società ha preferito celare gelosamente il nuovo innesto, preservando l'uzbeko dall’affetto di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo: ha passato la mattinata blindato a Trigoria dove ha svolto i primi test fisici, poi, verso l’ora di pranzo, è stato accompagnato a Villa Stuart dove ad attenderlo, oltre ai cronisti, c’erano anche dei giovani tifosi. La società, però, ancora una volta ha dato l’ordine di dribblare tutti e farlo entrare dall’ingresso riservato ai camion lavanderia. Non è mancato anche qualche momento di tensione tra cameraman e uomini della sicurezza che si è risolto con le scuse della clinica e della società ai cronisti presenti. Dopo le visite tornerà a Trigoria per la firma sul contratto. Domani la partenza per il Portogallo.