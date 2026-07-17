Il calcio, ai tempi dei social, si intreccia spesso con la musica. Dai brani 'iconici' a quelli più nostalgici, sono tanti gli edit che vedono protagonisti i calciatori. Anche per questo motivo, nelle ultime settimane, è tornata virale la canzone "L'amore non mi basta" di Emma, datata 2013 ma nuovamente in vetta alle classifiche grazie proprio a Instagram e TikTok. In particolare molti video con la canzone di Emma in sottofond0 hanno visto protagonista Paulo Dybala e i suoi anni alla Juventus. Ed Emma, dal palco del Tim Summer Hits a Piazza del Popolo, ha voluto ringraziare ancora una volta il numero 21 della Roma: "Sono onorata. Ringrazio Dybala e tutti i calciatori, sono onoratissima". Un successo che ha superato anche i confini italiani: "E' diventato un inno anche in Spagna, all'Atletico Madrid".