L’agente di Darboe: “Aspettava l’esordio da tempo. Piace all’estero”

Il procuratore del centrocampista aggiunge: "Ha caratteristiche simili a Diawara, magari un po’ più offensive. Sono ancora imparagonabili ma è un ragazzo molto apprezzato"

Risultato amaro per la Roma, che contro la Sampdoria è affondata per 2-0. Nonostante le tante polemiche, c'è una nota positiva: l'esordio con la prima squadra di Ebrima Darboe, giocatore della Primavera di Alberto De Rossi. Quella del centrocampista è una storia delicata, fatta di sogni e di sacrifici. Il classe 2001 è nato in Gambia ed è arrivato in Italia come migrante senza genitori. Ha parlato del debutto il suo procuratore, Giorgio Ghirardi, a Tuttomercatoweb: “Non è stata la partita migliore per esordire visto il risultato ma siamo molto contenti, l’impatto è stato positivo e anche il riscontro della società. Aspettava questo momento da tempo”.