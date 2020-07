L’affare Smalling non si sblocca: tra Roma e United ancora 5 milioni

È diventata ormai una corsa contro il tempo quella della Roma per avere Chris Smalling anche in Europa League. I giallorossi stanno lavorando ancora ad un accordo con il Manchester United e come riporta Sky Sport in questo momento ballano 5 milioni tra domanda e offerta: a Trigoria sono disposti ad arrivare a 15 milioni per acquistarlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre i Red Devils non scendono dalla richiesta di 20 milioni.

Entro il 3 agosto la Roma dovrà presentare all’Uefa la lista per la fase finale di Europa League. L’ultima alternativa è quella di un accordo-ponte che gli consenta almeno di giocare la partita con il Siviglia per prendere altro tempo e trovare l’accordo definitivo con lo United.