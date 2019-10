Roma-Milan, la Curva Sud contro Capello: “Pezzo di m…”

Dalla Curva Sud, il settore più caldo del tifo romanista, nei minuti finali del match contro il Milan si sono alzati dei cori contro Fabio Capello: “Capello pezzo di m…”. L’ex allenatore della Roma nel post partita di Inter- Borussia Dortmund aveva consigliato al giovane Esposito di non seguire la strada di Zaniolo. “Parole ingiuste” le aveva definite l’agente del centrocampista, Claudio Vigorelli, che non sono state dimenticate dai tifosi giallorossi. E a cui Nicolò ha risposto con due gol in quattro giorni.