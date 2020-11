Totti diventa zio, la sorella di Ilary è incinta: “Era ora” – FOTO

Francesco Totti si prepara a diventare ufficialmente zio. L’ex capitano giallorosso festeggerà infatti tra qualche mese la nascita del primogenito di Melory Blasi, sorella più della moglie Ilary. La stessa Melory ha annunciato di essere in dolce attesa tramite il proprio profilo Instagram, che la ritrae assieme al compagno e con in mostra il pancione.

La più piccola delle tre sorelle Blasi, a differenza di Ilary, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è invece stimata professionista in ambito sanitario come ortottista ed esperta di oftalmolgia. Totti ha accolto con grande entusiasmo la notizia, come dimostra il commento postato sotto la foto: “Era ora!”.