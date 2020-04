La sciarpa della Roma in diretta sulla CNBC: dietro la giornalista americana spunta “Totti 10” – FOTO

L’amore per la Roma non lo ferma neanche la pandemia. Anche a migliaia di chilometri di distanza dalla capitale. Così mentre Morgan Brennan, giornalista americana che lavora per la CNBC, va in onda da casa per il telegiornale, sul divano del suo salotto spunta una sciarpa speciale. I colori sono inconfondibili, così come la scritta sopra: “Totti 10”. E a chi glielo ha fatto notare su Twitter ha spiegato: “Quello sfegatato tifoso della Roma di mio marito è entrato nella trasmissione da casa”.